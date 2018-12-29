Парубий назвал ключевой кадровый вопрос Рады в 2018 году

Обновление состава Центризбиркома стало главным кадровым вопросом, который принял парламент в 2018 году.



Верховная Рада в течение текущего года приняла ряд важных кадровых решений. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время интервью на телеканале Рада в пятницу, 28 декабря.

По словам председателя Рады, одной из величайших побед 2018 года является обновление состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Большое количество кадровых вопросов мы решили, хотя было достаточно скептиков, которые говорили, что это невозможно. Мы назначили главу Национального банка и уполномоченного по правам человека", – заявил Парубий.

В этом году народные депутаты также назначили новый состав Счетной палаты.

"Наконец, мы кардинально обновили кадровый состав Центральной избирательной комиссии. Много было противодействий. Многие говорили, чтобы старая ЦИК осталась. Следующий год – это год выборов президентских и парламентских. Для меня крайне важно, чтобы новые украинские выборы проходили с новым составом ЦИК. Я считаю, что это один из важных успехов", – подчеркнул спикер парламента.

Напомним, в конце сентября Верховная Рада назначила новый состав ЦИК. Главой ЦИК путем тайного голосования избрали Татьяну Слипачук.

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