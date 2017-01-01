Итоги 28 декабря: Ответ РПЦ и подрыв туристов в Египте

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

РПЦ призвала не признавать новую церковь Украины; в Египте взорвали автобус с туристами. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Египте подорвали туристический автобус

В Египте близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус, в результате чего, погибли четыре человека – три туриста и египтянин. В результате инцидента также пострадали 11 человек.

Синод РПЦ призвал не признавать новую церковь Украины

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал другие поместные церкви не признавать созданную на объединительном соборе в Киеве Православную церковь Украины (ПЦУ).

Кроме того, Русская православная церковь учредила экзархаты в Европе и Юго-Восточной Азии и епархию в Испании и Португалии.

ЕС опубликовал решение о продлении санкций против России

Решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода опубликовали в Официальном журнале ЕС. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Начальник Генштаба ВСУ подвел итоги военного положения

Во время военного положения украинская армия оценила свою способность выполнять задания. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Кроме того, была проверена способность воинских частей выполнять задачи в различных условиях местности на разных направлениях. И, по словам начальника Генштаба, в результате проверки был получен положительный результат.

Украина усилила погранконтроль на границе с Россией

Государственная пограничная служба осуществляет усиленные меры контроля за въездом на территорию Украины не только мужчин – граждан России, но и женщин. Об этом заявил спикер главы ведомства Олег Слободян.

“Запрет на въезд иностранцев не снят. В кругу нашего зрения граждане из 70 стран так называемого миграционного риска. Но, конечно, в эпицентре внимания – Россия… Пограничному контролю второй линии подвергаются также женщины-россиянки, так как именно они могут работать по заданию спецслужб РФ“, – отметил он.