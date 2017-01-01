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В Кропивницком от отравления угарным газом погибли четыре человека

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Трагедия произошла в пятиэтажном жилом доме по улице Соборной в квартире на первом этаже. Среди жертв - два ребенка.
Точные обстоятельства гибели людей выясняются
Точные обстоятельства гибели людей выясняются
npu.gov.ua

В Кропивницком спасатели обнаружили тела четырех мертвых человек, двое из них - дети.

Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 29 декабря.

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“28 декабря в 18:40 в городе Кропивницкий по ул. Соборная, 6, в пятиэтажном жилом доме на первом этаже в квартире обнаружены тела четырех человек из них двое детей (2007 и 2012 г.р.)“, - говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом из-за неисправности газовой колонки.

Точные обстоятельства гибели людей выясняются.

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Ранее на этой неделе в Черновцах нашли мертвыми двух студентов. Причиной их смерти может быть отравление угарным газом на фоне алкогольной интоксикации.

А во Львове угарным газом отравились трое человек, среди них есть 3-летний ребенок. 

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Теги: Отравления, дети, смерть, ребенок, отравление, спасатель, погибли, погибшие, ГСЧС, Кропивницкий
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Источник: korrespondent.net

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