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В Киеве такси провалилось в яму

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Из-за плохого освещения на дороге автомобиль влетел в большой овраг. О пострадавших не сообщается.
Машина провалилась в яму
Машина провалилась в яму
Скриншот из видео

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В Святошинском районе Киева вечером в субботу, 28 декабря, автомобиль Dacia провалился в яму.

Об этом сообщает Киев Оперативный в соцсети Facebook.

“На Героев Космоса, 19а, Dacia Uber провалилась в яму. Водитель говорит, что не заметил, потому что нет ни ограждения, ни освещения. О пострадавших не сообщается“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 5 декабря, в Днепре возле школы под землю провалился грузовик.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, видео, провал, яма, такси Uber
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