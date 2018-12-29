Аваков предложил России "обменять" себя на Януковича

Ранее Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Авакова из-за "выборов" в Крыму.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов дать показания российской прокуратуре в обмен на экстрадицию беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Прямый.

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Генеральная прокуратура России в сентябре 2018 года направила в ГПУ запрос следственного комитета о правовой помощи для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за решения МВД не пускать граждан России на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Украинская сторона заявила, что Аваков удовлетворит обращение российской прокуратуры в обмен на экстрадицию Януковича.

“Российская прокуратура обратились в Генпрокуратуру Украины, то есть, для того, чтобы они способствовали допросу и так далее. Так вот, министр внутренних дел буквально недавно отреагировал на этот бред. И предложил следующее: что он готов дать показания, но только в обмен на экстрадицию Януковича. И надеется на то, что Генеральная прокуратура Украины ему в этом поможет“, - заявил Шкиряк.

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Как ранее сообщалось, в апреле 2018 года Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Авакова. Оно касается решения МВД не пускать граждан России на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента России 18 марта 2018 года. Эти действия квалифицировали по п.“в“ ч.2 ст.141 УК РФ - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Как сообщалось 6 декабря, глава ВМС Украины готов обменять себя на задержанных моряков.