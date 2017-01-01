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В Минэкологии сообщили, сколько туристов посетили зону отчуждения в 2018 году

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Министерство экологии создало условия для развития возобновляемой энергетики.
Поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 млн грн
Поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 млн грн
depositphotos.com

В зону отчуждения с туристической целью в 2018 году прибыли 63 тыс. людей. Поступления от туристических услуг за год составили 39 млн грн.

Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов. 

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“Увеличивается поток туристов в зону отчуждения. В 2014 году ее посетило более 8 тыс. туристов. В 2016 - около 36 тыс. В этом году - 63 тыс. Поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 млн грн“, - говорится в отчете. 

В ведомстве заверили, что Минэкологии выполнило все обязательства, связанные с взносами в Чернобыльский фонд Укрытие. 

“Минэкологии создало условия для развития возобновляемой энергетики, усовершенствовало и автоматизировало систему посещения зоны отчуждения, открыло три офиса Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Киеве, Чернобыле и пгт. Иванков“, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что из города Славутыч, Киевской области, теперь будут возить туристов в Зону отчуждения на вертолете. 

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Теги: Чернобыль, зона отчуждения, туристы, путешествие
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