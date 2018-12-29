Под Днепром у студента изъяли тротил и гранаты
Сотрудники Новомосковского отдела полиции изъяли у жителя поселка Черкасское четыре гранаты, четыре тротиловые шашки и шесть запалов к гранатам.
Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области.
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28 декабря на автобусной остановке полицейские остановили 17-летнего студента колледжа. При осмотре личных вещей в рюкзаке парня были обнаружены завернутые в газету боеприпасы. Сейчас полиция устанавливает происхождение боеприпасов, уже известно, что парень привез их из Херсона. Все изъятое будет направлено на экспертизу, – говорится в сообщении.
В тот же день полицейские провели следственные действия, в ходе которых обнаружили склад оружия и боеприпасов.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).
Ранее сотрудники СБУ и полиции задержали в Николаеве мужчину, который незаконно продавал 4 кг пластичного взрывчатого вещества.