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Под Днепром у студента изъяли тротил и гранаты

Комментариев: 1
Полицейские остановили 17-летнего парня на автобусной остановке и обыскали его рюкзак, где нашли боеприпасы.
Под Днепром у студента изъяли тротил и гранаты
© dp.npu.gov.ua
Фото 1/8
  • Полиция устанавливает происхождение боеприпасов
  • Полиция устанавливает происхождение боеприпасов
  • Полиция устанавливает происхождение боеприпасов
  • Полиция устанавливает происхождение боеприпасов
  • Полиция устанавливает происхождение боеприпасов
  • Полиция устанавливает происхождение боеприпасов
  • Полиция устанавливает происхождение боеприпасов
  • Полиция устанавливает происхождение боеприпасов
Под Днепром у студента изъяли тротил и гранаты
Полиция устанавливает происхождение боеприпасов
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Сотрудники Новомосковского отдела полиции изъяли у жителя поселка Черкасское четыре гранаты, четыре тротиловые шашки и шесть запалов к гранатам.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области.

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28 декабря на автобусной остановке полицейские остановили 17-летнего студента колледжа. При осмотре личных вещей в рюкзаке парня были обнаружены завернутые в газету боеприпасы. Сейчас полиция устанавливает происхождение боеприпасов, уже известно, что парень привез их из Херсона. Все изъятое будет направлено на экспертизу, – говорится в сообщении.

В тот же день полицейские провели следственные действия, в ходе которых обнаружили склад оружия и боеприпасов.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Ранее сотрудники СБУ и полиции задержали в Николаеве мужчину, который незаконно продавал 4 кг пластичного взрывчатого вещества

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Теги: студент, полиция, боеприпасы, Днепропетровская область, взрывчатка, граната
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Комментариев (1)
Антибес    29.12.2018, 10:41
Оценка:  -1
Антибес
Казлы,бля!Весь Новый год пацану испортили!Это ведь только лохи в нашей охреНэньке последние 5лет взрывают на Новый год петарды и хлопушки.А настоящие пацаны бахают тротил и гранаты!)))
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