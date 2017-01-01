Томос для ПЦУ подпишут еще 5 января - Епифаний

Торжественные молебны, подписание и вручение Томоса украинской автокефальной церкви займут два дня.

Епифаний начнет молитвы вместе с Варфоломеем еще 5 января EPA/UPG

Читай также: РПЦ призвала не признавать новую церковь Украины

Вселенский патриарх Варфоломей уже 5 января 2019 года официально подпишет Томос об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает "Громадське".

Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. "В этот день впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой Украинской поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре", - пояснил Варфоломей.

Читай также: Переход в ПЦУ: Об угрозах приходу от УПЦ МП заявил Хмельницкий митрополит

Затем, по его словам, будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре. По словам Епифания, 6 января состоится торжественное богослужение - впервые общее для двух предстоятелей.

"После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви", - добавил митрополит.

Читай также: Карта переходов общин в ПЦУ: На Винничине от Москвы не ушли и 10%

Напомним, ранее сообщалось, что Грузинская православная церковь готова официально поддержать ПЦУ после вручения ей Томоса.