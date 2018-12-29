Под Одессой мэр города ногами избил предпринимателя - СМИ

Мужчина пытался протестовать против сноса его МАФов.

Мэру города Болград Одесской области Сергею Димитриеву (Оппозиционный блок) в пятницу, 28 декабря, сообщили о подозрении в ряде преступлений, в том числе избиении человека.

Об этом сообщает Багнет со ссылкой на пресс-службу полиции.

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Установлено, что в мае 2018 года, когда на городской рынок приехала техника для демонтажа строительных заготовок под МАФы, был жестоко избит их владелец, который не соглашался с решением горсовета и пытался помешать сносу. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и почки.

“Владелец сооружений начал протестовать, пытался помешать технике и лег на дорогу перед подъемным краном. Как установлено, мэр, который находился на месте демонтажа, подошел к лежавшему на земле протестующему мужчине и избил его ногами, когда потерпевший уже не мог защищаться“, — сообщили в полиции.

Мэра подозревают в преступлениях предусмотренных частью 2 ст. 28, частью 1 ст. 366, частью 5 ст. 191 и частью 2 ст. 296 УК Украины.

Кроме хулиганских действий, руководителя Болградского горсовета обвиняют в подделке документов и растрате бюджетных средств.

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По данным следствия, в 2017—2018 годах Димитриев в сговоре с директором одного из предприятий сфальсифицировали официальные документы и растратили более 0,5 млн гривен из бюджета при закупке грузового автомобиля с гидроподъемником.

Стоит отметить, что это уже второй мэр Болграда, которого привлекают к уголовной ответственности. Предшественник Сергея Димитриева Сергей Королев был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества за получение крупной взятки — 30 тысяч долларов и 50 тыс грн - за незаконное отчуждение двух объектов коммунальной собственности. Позже этот приговор отменила апелляция. В общей сложности городской голова провел за решеткой почти год, уточняет Думская.

Как сообщалось 8 октября, в ответ на подозрения и обвинения мэр Одессы уехал во Францию.