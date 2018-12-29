Жителей Донбасса призвали спокойно отмечать праздники: "Худшее позади"

В своем обращении к жителям Луганской и Донецкой областей командующий ООС заверил, что поводов для оптимизма сейчас гораздо больше, чем год назад.

Жителей оккупированных территорий заверили, что у них есть поводы для оптимизма facebook.com/pressjfo.news

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Жителей Донецкой и Луганской областей по обе стороны от линии пересечения могут спокойно праздновать Новый год и Рождество. Об этом в своем обращении к жителям региона заявил Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает пресс-служба ООС в Facebook.

Подводя итоги уходящего года, Наев отметил, что в 2018 году военная операция по защите украинцами своей территории, приобрела новый формат - операции Объединенных сил.

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“Отныне именно Объединенные силы отстаивают определенные в Основном Законе непреложные ценности - независимость и территориальную целостность Украины“, - подчеркнул он.

“Не сомневаюсь в нашей общей победе. Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Да, нам все еще не легко, но и худшее - уже позади“, - заверяет Наев.

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“Твердо верю в необратимость наведения конституционного порядка и верховенства закона на временно оккупированных территориях“, - добавил он.

Командующий заверил, что Объединенные силы делают все для скорейшего восстановления мира в Украине.

“Вера, уверенность и упорный труд - это залог нашего общего успеха. Празднуйте спокойно - мы всегда на защите!“, - подчеркнул Наев.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась в боевиками и РФ о режиме тишины на Донбассе, который начал действовать с 0:01 29 декабря. Режим введен бессрочно - это уже 18 подобная договоренность с момента начала боевых действий. Но нельзя забывать, что все предыдущие режимы нарушались врагом, прошлый не продержался и 10 минут.