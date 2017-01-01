За ноябрь заработок украинцев упал на 2% - Госстат

Вв течение ноября выросли реальные зарплаты в сфере предоставления художественных и развлекательных услуг.

В течение ноября 2018 реальная заработная плата украинцев (скорректированная на инфляцию) в среднем уменьшилась на 2%. В то же время, по сравнению с ноябрем 2017 - выросла на 11,4%.

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Такие данные приводятся в сообщении государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что наибольшие заработки украинцы получают в финансовой и страховой деятельности, однако за месяц они сократились почти на 1%. В то же время, заработки в сфере IT и телекоммуникации наоборот выросли на 1,5%.

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Больше всего в течение ноября выросли реальные зарплаты в сфере предоставления художественных и развлекательных услуг - на 4%, а больше всего сократились заработки в сельском хозяйстве (на 3,2%) и транспорте и почтовых переводах (на 4%).

Напомним, среднемесячная зарплата в Украине в третьем квартале 2018 года увеличилась на 24,7% - до 9,063 тыс. грн.