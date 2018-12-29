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На Львовщине военный получил тюремный срок за кражу автомата

Комментариев: 2
Военнослужащий украл у старшего сержанта автомат АК-74 и два снаряженных магазина с 60 патронами.
Военный хотел заработать на продаже автомата и патронов
Военный хотел заработать на продаже автомата и патронов
MilitaryArms.ru

Во Львовской области военнослужащего приговорили к лишению свободы сроком на пять лет за похищение оружия и боеприпасов у сослуживца.

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Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины в пятницу, 28 декабря.

“В суде военной прокуратурой Львовского гарнизона доказано, что в октябре 2017 года указанный солдат с целью личного обогащения похитил у сослуживца, старшего сержанта, оружие и боеприпасы: автомат АК 74 и два снаряженных магазина с 60 патронами“, – говорится в сообщении.

Яворивский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего одной из воинских частей в регионе в совершении преступления по статье о похищении оружия и боеприпасов в условиях особого периода (ч.3 ст.410 УК Украины).

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Ранее в Харькове у начальника одного из отделов Генеральной прокуратуры Украины украли сейф с оружием.

Напомним, ранее полкилограмма тротила, электродетонатор и патроны хранил в доме на шкафу житель Крамоторска.

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Теги: Львовская область, суд, кража, оружие, прокуратура, приговор, автомат Калашникова, автомат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Shulga_Yuriy    29.12.2018, 13:08
Оценка:  0
Shulga_Yuriy
это все понятно. мне интересно когда так называемые слуги народа отпрявят своих детей на фронт. Кричат больше всех и вышиванки носят. а как только коснется фронта все сразуу поосырались или больные Мне странно слишат .неужели в раде все больные им на оздоровление выделили 89 мил а солдатам 11 в какй
КульныйПэрэць    29.12.2018, 12:28
Оценка:  +1
КульныйПэрэць
Сейчас купить автомат легче чем украсть.
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