На Львовщине военный получил тюремный срок за кражу автомата

Военнослужащий украл у старшего сержанта автомат АК-74 и два снаряженных магазина с 60 патронами.

Военный хотел заработать на продаже автомата и патронов MilitaryArms.ru

Во Львовской области военнослужащего приговорили к лишению свободы сроком на пять лет за похищение оружия и боеприпасов у сослуживца.

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Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины в пятницу, 28 декабря.

“В суде военной прокуратурой Львовского гарнизона доказано, что в октябре 2017 года указанный солдат с целью личного обогащения похитил у сослуживца, старшего сержанта, оружие и боеприпасы: автомат АК 74 и два снаряженных магазина с 60 патронами“, – говорится в сообщении.

Яворивский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего одной из воинских частей в регионе в совершении преступления по статье о похищении оружия и боеприпасов в условиях особого периода (ч.3 ст.410 УК Украины).

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Ранее в Харькове у начальника одного из отделов Генеральной прокуратуры Украины украли сейф с оружием.

Напомним, ранее полкилограмма тротила, электродетонатор и патроны хранил в доме на шкафу житель Крамоторска.