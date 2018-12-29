На Львовщине военный получил тюремный срок за кражу автомата
Во Львовской области военнослужащего приговорили к лишению свободы сроком на пять лет за похищение оружия и боеприпасов у сослуживца.
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Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины в пятницу, 28 декабря.
Яворивский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего одной из воинских частей в регионе в совершении преступления по статье о похищении оружия и боеприпасов в условиях особого периода (ч.3 ст.410 УК Украины).
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Ранее в Харькове у начальника одного из отделов Генеральной прокуратуры Украины украли сейф с оружием.
Напомним, ранее полкилограмма тротила, электродетонатор и патроны хранил в доме на шкафу житель Крамоторска.