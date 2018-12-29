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В Ивано-Франковске от взрыва петарды пострадал подросток

Комментариев: 1
Эффект от взрыва петарды был особо травмирующий, поскольку перед тем парень засунул ее в стеклянную бутылку.
Из-за неосторожности подросток пострадал при взрыве петарды
Из-за неосторожности подросток пострадал при взрыве петарды
natal.by

В городе Ивано-Франковск в пятницу, 28 декабря, из-за предновогодних забав произошел несчастный случай, в результате которого подросток получил травмы.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты, передает Галицький Кореспондент.

Инцидент случился в 12:20 на улице Горбачевского вблизи АС № 2.

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“17-летний парень засунул петарду в бутылку и поджег. В результате взрыва пострадавший получил резаные раны верхних конечностей и лица и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в областную детскую клиническую больницу“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в январе 2018 в Никополе детям посекло лицо взрывом петарды.

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Теги: петарда, травма, взрыв, Ивано-Франковск
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Комментариев (1)
КульныйПэрэць    29.12.2018, 12:23
Оценка:  +1
КульныйПэрэць
Лучше бы он засунул эту петарду себе в пердачило!
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