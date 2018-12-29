ГРУ вырубает свет, ссорит украинцев и шлет фейки в США - Washington Post

Сенаторам США в 2015 году приходили письма с призывом заменить украинское военное руководство американцами, а в Украине от имени российских организаций рассылали просьбы к Путину о помощи.

В США рассказали, как Кремль и ГРУ уже четыре года ведут психологическую войну washingtonpost.com

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Российское ГРУ пыталось в 2015 году повлиять на Конгресс США, отправив ему фейковое письмо якобы от украинской организации. Об этом пишет Washington Post.

“Подразделение ГРУ было в авангарде усилий России по ведению психологической войны, включая попытку повлиять на политику Конгресса в отношении Украины в 2015 году“, - отмечает издание.

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Так, в феврале 2015 года, когда боевые действия на Востоке Украины тянулись второй год, дюжина американских сенаторов получила электронное письмо от представителя некоторых “Патриотов Украины“.

В письме была ссылка на петицию с призывом “сохранить“ Украину, чье прозападное правительство борется с пророссийскими сепаратистами.

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“На скрипучем английском оно начиналось так: “Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация в Украине крайне плохая. Украина в войне. Уровень коррупции в ВСУ огромен. Высокопоставленные офицеры продают оружие террористам...“ - пишет издание.

Далее в письме была петиция о призыве сенаторов, которых, по-видимому, выбрали по фамилии, поскольку это была первая дюжина в алфавитном порядке, послать “опытных специалистов США и НАТО“ заменить украинское военное командование.

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“Мы надеемся, что вы сможете повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и достигнуть соглашения об отправке западных офицеров в Украину для прямого контроля над нашими вооруженными силами“, - говорилось в петиции.

Письмо, конечно, не поддержали, но оно стало первым грубым усилием в психологической работе ГРУ. “Во многих отношениях украинский конфликт стал испытательным полигоном для информационных и кибервоенных операций ГРУ“, - подчеркивает автор материала.

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Например, шпионы ГРУ создавали фальшивые аккаунты и размещали комментарии на русскоязычных и англоязычных платформах соцсетей, а также статьи в западных СМИ.

“Часто они пытались разжечь разногласия между пророссийскими и прозападными украинцами, изображая из себя украинских “патриотов“, которым надоели “нацисты“ и “фашисты“, - отмечает газета.

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Что касается энергоатак, в декабре 2015 года хакеры ГРУ погрузили в темноту около 225 тысяч человек, получив доступ к энергосистеме Украины. Американская разведка также подозревает подразделения ГРУ в развертывании вируса под названием NotPetya.

Аналитики западной разведки отмечают, что кампания ГРУ преследует двойную цель: еще больше деморализовать украинцев после тяжелых потерь и посеять путаницу среди политиков США.

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Издание напоминает также о последних фейках от РФ - рассылке украинцам призывов к всеобщей мобилизации, которой даже не планировалось, сразу после захвата украинских кораблей на Азове и объявления военного положения.

Всем этим занимается подразделение 54777 - психологическое подразделение ГРУ. У него есть несколько подставных организаций, финансируемых за счет госгрантов - например, ИнфоРос и Институт русской диаспоры.

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Именно они в 2014 году написали обращение якобы от имени российских организаций в Украине о призыве к президенту РФ Владимиру Путину вмешаться в назревающий кризис.

Ранее сообщалось что украинская внешняя разведка разрывает отношения с разведками СНГ.