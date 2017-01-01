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Заместителя мэра Геническа задержали за взятку

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За решение вопроса о приобретении у женщины горсоветом за бюджетные средства квартиры, чиновник требовал от нее 35 тысяч гривен.
Чиновник получил 28 тысяч гривен взятки
Чиновник получил 28 тысяч гривен взятки
gp.gov.ua

Сотрудники военной прокуратуры Херсонского гарнизона совместно с сотрудниками Управления по защите экономики в Херсонской области задержали за получение взятки заместителя городского головы Генического горсовета.

Об этом сообщает ГПУ в субботу.

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“Установлено, что за решение вопроса о приобретении у местной гражданки городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры, чиновник требовал от нее 35 тысяч гривен“, – говорится в сообщении.

Накануне в пятницу после получения 28 тысяч гривен взятки заммэра был задержан согласно ст.208 УПК Украины. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Военная прокуратура планирует сообщить задержанному о подозрении в совершении преступления по статьео получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины), и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, с отстранением от должности.

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А в Киеве задержали руководительницу подразделения одного из банков, которая требовала почти миллион гривен взятки.

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Теги: деньги, взятка, чиновник, мэр, прокуратура, чиновники, Херсонская область, ГПУ
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Источник: korrespondent.net

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