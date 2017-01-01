Заместителя мэра Геническа задержали за взятку

За решение вопроса о приобретении у женщины горсоветом за бюджетные средства квартиры, чиновник требовал от нее 35 тысяч гривен.

Сотрудники военной прокуратуры Херсонского гарнизона совместно с сотрудниками Управления по защите экономики в Херсонской области задержали за получение взятки заместителя городского головы Генического горсовета.

Об этом сообщает ГПУ в субботу.

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“Установлено, что за решение вопроса о приобретении у местной гражданки городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры, чиновник требовал от нее 35 тысяч гривен“, – говорится в сообщении.

Накануне в пятницу после получения 28 тысяч гривен взятки заммэра был задержан согласно ст.208 УПК Украины. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Военная прокуратура планирует сообщить задержанному о подозрении в совершении преступления по статьео получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины), и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, с отстранением от должности.

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А в Киеве задержали руководительницу подразделения одного из банков, которая требовала почти миллион гривен взятки.