Сущенко поместили в карцер и не дают нормально спать - Денисова

Российские тюремщики будят журналиста раньше всех - в 5 утра, и изымают постельное белье.

Над Сущенко в карцере откровенно издеваются, говорит Денисова facebook.com/profile.php?id=100009425029238

Читай также: В соцсети выложили адреса пленных украинцев в тюрьмах РФ

Украинского журналиста Романа Сущенко, который уже третий Новый год встретит в российской колонии, поместили в карцер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Имею неутешительную информацию о Романе Сущенко. Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним", - написала Денисова.

Читай также: Порошенко наградил Сущенко орденом За мужество

По ее словам, сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных - в 5 утра, и изымают постельные принадлежности.

"Это бесчеловечное обращение с нашим Романом происходит накануне новогодних праздников", - возмущена омбудсмен.

Читай также: Сущенко этапировали в колонию - Фейгин

"Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием немедленно выяснить основания помещения Романа в карцер", - подчеркнула Денисова.

Читай также: Сущенко заявил, что рассчитывает на обмен

Она также потребовала осуществить все необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе открылась выставка картин Романа Сущенко.