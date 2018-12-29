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Сущенко поместили в карцер и не дают нормально спать - Денисова

Комментариев: 2
Российские тюремщики будят журналиста раньше всех - в 5 утра, и изымают постельное белье.
Над Сущенко в карцере откровенно издеваются, говорит Денисова
Над Сущенко в карцере откровенно издеваются, говорит Денисова
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Украинского журналиста Романа Сущенко, который уже третий Новый год встретит в российской колонии, поместили в карцер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Имею неутешительную информацию о Романе Сущенко. Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним", - написала Денисова.

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По ее словам, сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных - в 5 утра, и изымают постельные принадлежности.

"Это бесчеловечное обращение с нашим Романом происходит накануне новогодних праздников", - возмущена омбудсмен.

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"Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием немедленно выяснить основания помещения Романа в карцер", - подчеркнула Денисова.

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Она также потребовала осуществить все необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе открылась выставка картин Романа Сущенко.

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Теги: Сущенко, журналист, Украина, РФ, политзаключенные, Денисова
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Комментариев (2)
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chytan    29.12.2018, 13:18
Оценка:  0
chytan
Рашистские выродки !!!
Антибес    29.12.2018, 12:49
Оценка:  -2
Антибес
Сущенко поместили в карцер и не дают нормально спать с мужиками-Пенисова.
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