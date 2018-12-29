Сущенко поместили в карцер и не дают нормально спать - Денисова
Читай также: В соцсети выложили адреса пленных украинцев в тюрьмах РФ
Украинского журналиста Романа Сущенко, который уже третий Новый год встретит в российской колонии, поместили в карцер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
"Имею неутешительную информацию о Романе Сущенко. Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним", - написала Денисова.
Читай также: Порошенко наградил Сущенко орденом За мужество
По ее словам, сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных - в 5 утра, и изымают постельные принадлежности.
"Это бесчеловечное обращение с нашим Романом происходит накануне новогодних праздников", - возмущена омбудсмен.
Читай также: Сущенко этапировали в колонию - Фейгин
"Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием немедленно выяснить основания помещения Романа в карцер", - подчеркнула Денисова.
Читай также: Сущенко заявил, что рассчитывает на обмен
Она также потребовала осуществить все необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца.
Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе открылась выставка картин Романа Сущенко.