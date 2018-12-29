Россия ввела ответное эмбарго на ввоз украинских товаров

Вероятно, Украине тоже будет запрещено ввозить на территорию РФ мясо и молочные продукты.

Россия ввела запрет на ввоз товаров из Украины EPA/UPG

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Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Об этом в Twiiter сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Российский премьер также пояснил, что запрет на ввоз украинсикз товаров – это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины.

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“Подписал соответствующее постановление“, - уточнил Медведев. Конкретного списка товаров на сайте российского правительства пока нет, как и самого текста постановления.

Напомним, ранее Украина продлила на год запрет на ввоз в страну товаров из РФ. Эмбарго касается, в том числе, мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, сыра, сигарет, кофе, чая, зерна, водки, пива и даже полиэтилена.