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Американцы готовы инвестировать в украинскую ГТС миллиарды долларов

Комментариев: 2
Несколько крупных американских компаний уже проявили заинтересованность инвестировать в украинскую ГТС.
Закон позволяет иметь 49% управлению ГТС
Закон позволяет иметь 49% управлению ГТС
unn.com.ua

Компании США готовы инвестировать в газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов. 

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Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в эфире радио НВ, передает УНН.

“Есть компания, которая в настоящее время рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиарды долларов США. Это американская компания“, - отметил Коболев.

По его словам, несколько крупных американских компаний, которые занимаются транспортом нефти и газа, сейчас уже проявили заинтересованность инвестировать в украинскую ГТС - переговоры с ними продолжаются.

При этом он добавил, что закон позволяет иметь 49% управлению ГТС.

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Напомним, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-ноябре 2018 года сократился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 79,162 миллиарда кубометров. 

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Теги: газ, США, ГТС, Нафтогаз
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Комментариев (2)
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bertal    29.12.2018, 14:09
Оценка:  0
bertal
Смешно, очередь уже стоит, инвесторов
bertal    29.12.2018, 14:46
Оценка:  0
bertal
только дурак не понимает , что с постройкой Северного потока-2, ппц нашей ГТС, и не вижу названия компаний желающих вложить деньги в металлолом
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