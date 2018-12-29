Американцы готовы инвестировать в украинскую ГТС миллиарды долларов

Несколько крупных американских компаний уже проявили заинтересованность инвестировать в украинскую ГТС.

Компании США готовы инвестировать в газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов.

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Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в эфире радио НВ, передает УНН.

“Есть компания, которая в настоящее время рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиарды долларов США. Это американская компания“, - отметил Коболев.

По его словам, несколько крупных американских компаний, которые занимаются транспортом нефти и газа, сейчас уже проявили заинтересованность инвестировать в украинскую ГТС - переговоры с ними продолжаются.

При этом он добавил, что закон позволяет иметь 49% управлению ГТС.

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Напомним, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-ноябре 2018 года сократился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 79,162 миллиарда кубометров.