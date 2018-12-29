В Кременчуге четверо пьяных полицейских ограбили прохожего

Всех нападавших патрульных задержали сегодня.

В ГБР заявили о задержании полицейских-грабителей espreso.tv

В городе Кременчуг Полтавской области задержаны четыре сотрудника патрульной полиции, которых подозревают в совершении разбойного нападения на прохожего.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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"По предварительной информации, вечером 27 декабря в городе Кременчуг сотрудники патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на прохожего, нанесли ему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями", - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны сегодня следователями территориального управления ГБР совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности полиции.

По факту открыто уголовное производство по статьям о превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа и о разбое (ч.2 ст.365 и ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении.

Как сообщалось 26 декабря, в Луцке вооруженный полицейский грабил детей.