Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кременчуге четверо пьяных полицейских ограбили прохожего

Комментариев: 1
Всех нападавших патрульных задержали сегодня.
В ГБР заявили о задержании полицейских-грабителей
В ГБР заявили о задержании полицейских-грабителей
espreso.tv

В городе Кременчуг Полтавской области задержаны четыре сотрудника патрульной полиции, которых подозревают в совершении разбойного нападения на прохожего.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. 

Читай также: На Отрадном на девочку напал с ножом полицейский

"По предварительной информации, вечером 27 декабря в городе Кременчуг сотрудники патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на прохожего, нанесли ему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями", - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны сегодня следователями территориального управления ГБР совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности полиции.

По факту открыто уголовное производство по статьям о превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа и о разбое (ч.2 ст.365 и ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении.

Как сообщалось 26 декабря, в Луцке вооруженный полицейский грабил детей.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: полиция, преступление, разбой, патрульная полиция, Кременчуг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
bertal    29.12.2018, 14:26
Оценка:  +1
bertal
"Рыба гниет с головы". Есть с кого брать пример, последствия безнаказанности
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь