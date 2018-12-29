"Не учите Россию": В Кремле забросали Запад обвинениями в адрес Украины

Киев удерживает "в застенках" журналиста Вышинского, вмешивается в дела церкви и запрещает языки, кроме украинского, заявляют в МИД России.

В России заверили, что свобода судоходства на Азовском море обеспечивается EPA/UPG

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В ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона освободить украинских моряков МИД РФ просит западных политиков “не учить Россию“. Заявление российского ведомства опубликовано на его официальном сайте.

Вторая часть заявления Меркель и Макрона вызвала “сожаление“ у российских дипломатов, говорится в сообщении.

“Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования“, - возмущены в МИД РФ.

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“Хотели бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов РФ, сделавших свой осознанный выбор в результате свободного волеизъявления в соответствии с международным правом“, -заявили в России.

МИД РФ также отрицает обвинения в нарушении свободы судоходства в Керченском проливе: “Российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе с учетом, разумеется, реальных рисков безопасности, угроз и возможных провокаций со стороны Украины и ее западных “друзей“.

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Россия призывает Берлин и Францию обратить внимание на украинские нарушения прав и свобод вместо российских.

“Вместо того, чтобы пытаться “учить“ Россию, призываем наших партнеров по “нормандскому формату“ обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется “коллективный Запад“, - подчеркнула пресс-служба.

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В МИД предъявили Украине, что она не отпускает капитана рыболовного сейнера “Норд“, а само судно выставлено на продажу. Также в РФ заявляют, что “без каких-либо оснований в порту Херсона с августа удерживается российский танкер “Механик Погодин“ с экипажем“.

Кроме того, пресс-служба добавляет, что с мая “в украинских застенках томится“ журналист Кирилл Вышинский.

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“Киев режим все не может завершить расследование и назвать виновных в расстрелах людей на Майдане, в поджоге и гибели граждан в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в убийствах в Мариуполе в мае 2014 года“, - отметили в МИД РФ.

В очередной раз пожаловались в РФ и во вмешательство украинской власти в дела церкви: “Грубейшим образом светские власти вмешиваются в религиозную жизнь страны, насильно навязывая верующим некую новую, созданную с сугубо конъюнктурными целями неканоническую “церковь“, управляемую из-за рубежа“.

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“Запрещается использование иных языков, кроме украинского, вводится цензура, ширятся запреты на распространение любой информации, хоть как-то отличающейся от мнения официоза“, - считают также в России.

“К сожалению, остались без комментариев и недавние игрища Петра Порошенко с введением и последующей отменой военного положения именно в той половине страны, где уровень поддержки нынешнего режима приближается к статистической погрешности“, - возмущены в пресс-службе.

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“Вынуждены вновь призвать наших партнеров отказаться от откровенных “двойных стандартов“ и обратить внимание на действительные проблемы и угрозы, которые создают их “киевские подопечные“, - резюмировало ведомство.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали Россию освободить украинских моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей.