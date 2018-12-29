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В Каменском водитель избил пешеходов-нарушителей

Комментариев: 3
Двое мужчин, а также женщина с собакой неспешно пересекли дорогу в неположенном месте, совершенно не реагируя на движущийся транспорт.
Водитель избил пешеходов
Водитель избил пешеходов
Скриншот из видео

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В городе Каменское Днепропетровской области водитель ВАЗа избил пешеходов, которые в неположенном месте пересекли четырехполосную дорогу.

Соответствующее видео в пятницу, 28 декабря, опубликовано на YouTube.

На видно показано, как женщина с собакой, а за ней еще два человека переходят оживленный участок дороги в неположенном месте. Слышно, как сигналят машины.

Далее собака резко выбегает вперед и чуть не попадает под колеса автомобиля ВАЗ. Водитель машины сразу тормозит и выскакивает из авто. Он догоняет женщину, которая уже перешла дорогу, и бьет ее кулаком в голову. От удара она падает.

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Далее мужчина разворачивается и бьет еще одного пешехода-нарушителя. Он, теряя равновесие, падает на проезжую часть дороги.

Далее водитель ВАЗа возвращается в свой автомобиль и уезжает.

Ранее, один из водителей маршрутного такси в Киеве, которые курсируют по маршруту №509, во время движения пересчитывал деньги и смотрел при этом еще и сериал по гаджету, который положил на приборную панель. 

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Теги: Пешеходы, видео, водитель, избиение, ПДД, Днепропетровская область, нарушение ПДД, пешеход, видео youtube, Каменское
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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П    29.12.2018, 15:59
Оценка:  0
П
Какое то двойственное чувство.
xx1978xx    29.12.2018, 15:56
Оценка:  0
xx1978xx
Молодец мужик.
Gagarinn    29.12.2018, 15:01
Оценка:  +2
Gagarinn
Выписал штраф пешикам за переход в неположенном месте
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