В Каменском водитель избил пешеходов-нарушителей

Двое мужчин, а также женщина с собакой неспешно пересекли дорогу в неположенном месте, совершенно не реагируя на движущийся транспорт.

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В городе Каменское Днепропетровской области водитель ВАЗа избил пешеходов, которые в неположенном месте пересекли четырехполосную дорогу.

Соответствующее видео в пятницу, 28 декабря, опубликовано на YouTube.

На видно показано, как женщина с собакой, а за ней еще два человека переходят оживленный участок дороги в неположенном месте. Слышно, как сигналят машины.

Далее собака резко выбегает вперед и чуть не попадает под колеса автомобиля ВАЗ. Водитель машины сразу тормозит и выскакивает из авто. Он догоняет женщину, которая уже перешла дорогу, и бьет ее кулаком в голову. От удара она падает.

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Далее мужчина разворачивается и бьет еще одного пешехода-нарушителя. Он, теряя равновесие, падает на проезжую часть дороги.

Далее водитель ВАЗа возвращается в свой автомобиль и уезжает.

Ранее, один из водителей маршрутного такси в Киеве, которые курсируют по маршруту №509, во время движения пересчитывал деньги и смотрел при этом еще и сериал по гаджету, который положил на приборную панель.