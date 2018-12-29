Генассамблея ООН проведет дебаты по Украине на годовщину агрессии РФ
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На конец февраля 2019 года в Генеральной ассамблее ООН предварительно запланированы специальные дебаты по Украине. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.
Это время совпадает с годовщиной нападения РФ на Украину, отметил он. Возможность назначения таких дебатов появилась благодаря включению в повестку дня Генассамблеи на 2019 год отдельного пункта, посвященного вопросу Украины.
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"Каждый раз, когда мы хотели поднять какой-то вопрос в Генассамблее, нас спрашивали: "А по какому пункту?" - рассказал дипломат.
Были и общие пункты, к которым можно было привязаться, - поддержание мира и безопасности, мирное урегулирование конфликтов, говорит Ельченко, но они все слишком необособленные.
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"Нам очень важно было иметь конкретный пункт, который четко касается оккупированных территорий Украины - Крыма и Донбасса. Теперь он есть", - отметил дипломат.
Решение о включении этого пункта очень не понравилось российской делегации, которая изо всех сил пыталась его остановить, добавил постпред.
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"Это решение мы провели через так называемый генеральный комитет Генассамблеи, который одобряет повестку дня на весь следующий год. Без сопротивления России не обошлось. Было трудно", - рассказал он.
Пока неизвестно, будут ли приниматься решения по результатам дебатов, хотя Ельченко и не исключает такой возможности.
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"В эти дни как раз исполняется пятая годовщина начала конфликта. Хорошая возможность сделать, в том числе, экскурс в историю - почему, собственно, началась российская агрессия, провести анализ событий", - отметил он.
Ранее сообщалось, что хакеры попытались взломать страницу поспреда Украины в ООН Владимира Ельченко.