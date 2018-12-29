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Генассамблея ООН проведет дебаты по Украине на годовщину агрессии РФ

Комментариев: 3
Вопрос оккупации украинских территорий Крыма и Донбасса внесли в повестку дня Генассамблеи на 2019 год.
Ельченко пока не знает, будет ли ООН принимать какое-то решение по итогам дебатов по Украине
Ельченко пока не знает, будет ли ООН принимать какое-то решение по итогам дебатов по Украине
EPA/UPG

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На конец февраля 2019 года в Генеральной ассамблее ООН предварительно запланированы специальные дебаты по Украине. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

Это время совпадает с годовщиной нападения РФ на Украину, отметил он. Возможность назначения таких дебатов появилась благодаря включению в повестку дня Генассамблеи на 2019 год отдельного пункта, посвященного вопросу Украины.

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"Каждый раз, когда мы хотели поднять какой-то вопрос в Генассамблее, нас спрашивали: "А по какому пункту?" - рассказал дипломат. 

Были и общие пункты, к которым можно было привязаться, - поддержание мира и безопасности, мирное урегулирование конфликтов, говорит Ельченко, но они все слишком необособленные. 

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"Нам очень важно было иметь конкретный пункт, который четко касается оккупированных территорий Украины - Крыма и Донбасса. Теперь он есть", - отметил дипломат.

Решение о включении этого пункта очень не понравилось российской делегации, которая изо всех сил пыталась его остановить, добавил постпред.

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"Это решение мы провели через так называемый генеральный комитет Генассамблеи, который одобряет повестку дня на весь следующий год. Без сопротивления России не обошлось. Было трудно", - рассказал он. 

Пока неизвестно, будут ли приниматься решения по результатам дебатов, хотя Ельченко и не исключает такой возможности.

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"В эти дни как раз исполняется пятая годовщина начала конфликта. Хорошая возможность сделать, в том числе, экскурс в историю - почему, собственно, началась российская агрессия, провести анализ событий", - отметил он.

Ранее сообщалось, что хакеры попытались взломать страницу поспреда Украины в ООН Владимира Ельченко.

 

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Теги: ООН, Ельченко, дебаты, Украина, агрессия, РФ
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Комментариев (3)
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w@rning!    29.12.2018, 14:37
Оценка:  0
w@rning!
Вместо того ,чтобы сейчас погружаться во влажные мечты о привлечении путлера,надо было в своё время поменьше на майданах скакать и про маскаляку Гиляку горлопанить.
Мапасяня    29.12.2018, 14:45
Оценка:  0
Мапасяня
Я такого не горланил. У меня более прагматичные цели.
Мапасяня    29.12.2018, 14:27
Оценка:  0
Мапасяня
В повестку дня нужно вносить инициативу по привлечению Путина и его окружения к ответственности!
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