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Рабинович: С Россией, Польшей и Венгрией нужно садиться за стол переговоров

Комментариев: 5
Рабинович: С Россией, Польшей и Венгрией нужно садиться за стол переговоров

И с Россией, и с Польшей, и с Венгрией Украине нужно садиться за стол переговоров. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Большое интервью с большим политиком" на телеканале "112 Украина".

"Мой подход к вопросу развития Украины простой и прагматичный. Мы находимся в таком географическом положении между Востоком и Западом, что Украина должна быть Клондайком международной экономики. Нам нужна страна, в которой банковская система будет очень жесткой. Тогда у нас, как в буфере, будут хранить деньги и Запад, и Восток. А мы что делаем? То с одними воюем, то с другими", – отметил парламентарий.

По его словам, Украине нужно учиться договариваться с теми соседями, которые у нас есть.

"Если бы можно было взять Украину и перенести на Карибские острова, послав наших соседей, то тогда мы бы с вами это обсуждали. Но ни Россия, ни Польша никуда не исчезнут. И нам с ними жить, и жить очень долго. Какой смысл прочерчивать ненависть на века? Есть политические лидеры, которые уйдут, и останутся два народа. Мы что, хотим детям и внукам передать эту войну?" – возмутился народный депутат. 

Политик потребовал прекратить разжигание ненависти между Украиной и соседними странами.

"Фарион (скандальная экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион, – ред.) выступала, говорила, что "мы должны стать острием третьей мировой войны". Вот пусть она и становится. Нам нужно стать острием подъема экономики, а не войны. У меня хорошие отношения со многими польскими депутатами. Есть историческая проблема? Сядьте спокойно, без нервов, обсудите. В любом конфликте нужно сделать шаг назад, чтобы получить результат. И с Россией, и с Польшей, и с Венгрией нужно садиться и разговаривать. Разговаривать без каких-то ущемлений украинских интересов, без территориальных уступок, без заранее запрограммированной агрессии", – резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (6)
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Aspid    29.12.2018, 14:46
Оценка:  0
Aspid
Хорошо хоть с Северной Кореей, ИГИЛом и Сомали садиться за стол переговоров не надо... Хоть перед ними капитулировать не заставляют, пока...
bertal    29.12.2018, 14:41
Оценка:  0
bertal
Сепаратист однако, мы не кому кроме Америки подчинятся не будем, или еще не до всех дошло
Sinobi-life    29.12.2018, 14:36
Оценка:  0
Sinobi-life
Предлагаю посадить рабиновича надолго и с конфискацией!!!
Мапасяня    29.12.2018, 14:31
Оценка:  +1
Мапасяня
Нет. С Россией не нужно. России вообще не существует, есть Российская Федерация, которую называют российские крестьяне Россией. Это не Россия, это федерация. Я думаю не нужно разъяснять разницу между унитарной Россией и федеративным государством.
Мапасяня    29.12.2018, 14:34
Оценка:  +1
Мапасяня
Так вот с РФ у нас будет другой разговор. Сначала привлечем Путина и его окружение к ответственности. Затем проведем полную ревизию по оккупированным территориям, которая приведет к появлению новых Республик и по сути к фрагментации РФ. А потом уже будем "переговариваться" с Московией.
Мапасяня    29.12.2018, 14:40
Оценка:  0
Мапасяня
По поводу названий "России", это архаизмы тех эпох, когда Россия была унитарной державой. По этому по старинке считается что Россия. Но по факту это обман - нет никакой России, нужно это понимать.
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