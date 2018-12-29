Рабинович: С Россией, Польшей и Венгрией нужно садиться за стол переговоров

И с Россией, и с Польшей, и с Венгрией Украине нужно садиться за стол переговоров. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Большое интервью с большим политиком" на телеканале "112 Украина".

"Мой подход к вопросу развития Украины простой и прагматичный. Мы находимся в таком географическом положении между Востоком и Западом, что Украина должна быть Клондайком международной экономики. Нам нужна страна, в которой банковская система будет очень жесткой. Тогда у нас, как в буфере, будут хранить деньги и Запад, и Восток. А мы что делаем? То с одними воюем, то с другими", – отметил парламентарий.

По его словам, Украине нужно учиться договариваться с теми соседями, которые у нас есть.

"Если бы можно было взять Украину и перенести на Карибские острова, послав наших соседей, то тогда мы бы с вами это обсуждали. Но ни Россия, ни Польша никуда не исчезнут. И нам с ними жить, и жить очень долго. Какой смысл прочерчивать ненависть на века? Есть политические лидеры, которые уйдут, и останутся два народа. Мы что, хотим детям и внукам передать эту войну?" – возмутился народный депутат.

Политик потребовал прекратить разжигание ненависти между Украиной и соседними странами.

"Фарион (скандальная экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион, – ред.) выступала, говорила, что "мы должны стать острием третьей мировой войны". Вот пусть она и становится. Нам нужно стать острием подъема экономики, а не войны. У меня хорошие отношения со многими польскими депутатами. Есть историческая проблема? Сядьте спокойно, без нервов, обсудите. В любом конфликте нужно сделать шаг назад, чтобы получить результат. И с Россией, и с Польшей, и с Венгрией нужно садиться и разговаривать. Разговаривать без каких-то ущемлений украинских интересов, без территориальных уступок, без заранее запрограммированной агрессии", – резюмировал Вадим Рабинович.