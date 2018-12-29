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Список РФ: Из Украины запретили ввозить подгузники, грелки, тракторы и обои

Комментариев: 9
Кроме продуктов питания, в список вошли строительные материалы, моющие средства и даже средства гигиены.
Россия обнародовала список товаров, которые запрещено ввозить из Украины
Россия обнародовала список товаров, которые запрещено ввозить из Украины
EPA/UPG

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На сайте российского правительства появился текст постановления о запрете на ввоз украинских товаров или же товаров, которые перемещаются через территорию Украины. 

В подписанном премьером Дмитрием Медведевым постановлении Кабмина РФ, приводится полный список товаров, которые теперь нельзя ввозить на территорию России. Сроки окончания действия эмбарго не указаны.

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Среди запрещенных товаров оказались пшеница, подсолнечное масло,мясные экстракты, рыба, икра, кондитерские изделия из сахара, шоколад и прочие сладости, содержащие какао, хлебы и различная выпечка, консервированные овощи, фрукты и орехи.

Кроме того, под эмбарго попали готовые или консервированные томаты и другие овощи, джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое и ореховое пюре. Не будут пропускать в РФ на продажу также фруктовые и овощные соки, пиво, спирт и спиртовые настойки, включая ликеры, вина и другие спиртные напитки.

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Запрещены ко ввозу и строительные материалы: галька, гравий, щебень, известняк, доломит, валуны, плитку. Нельзя будет торговать моющими средствами и грелками.

В списке также присутствуют бумага и картон, обои, паровые котлы, турбины. Под запретом оказалась и мебель для хранения - нельзя будет возить в РФ камеры, шкафы, витрины, прилавки со встроенным холодильным или морозильным оборудованием.

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Кроме того, эмбарго наложили на сеялки, сажалки, доильные аппараты, машины для приготовления кормов, машины для калибровки семян, оборудование для производства хлебобулочных изделий, оборудование для сахарной промышленности, машины для смешивания минеральных веществ и прочее с/х оборудование.

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Также Россия запретила ввозить двигатели и генераторы, трансформаторы, обмоточные медные провода и кабели. Под запрет попал и транспорт: тракторы, прицепы и полуприцепы. Нельзя будет везти в РФ также женские гигиенические прокладки и тампоны,детские пеленки и подгузники.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на ввоз украинских товаров в страну в ответ на аналогичное постановление Украины.

 

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Теги: РФ, эмбарго, товары, запрет, Украина, Кабмин
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Комментариев (9)
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Ruspidor    29.12.2018, 16:16
Оценка:  +1
Ruspidor
А русский скот в деревянных костюмах можно вывозить, или теперь нам их еще у себя закапывать?
Колишній-східняк    29.12.2018, 15:44
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Грелки - это ваще беспредел. А бояру в чем теперь проносить?
bertal    29.12.2018, 16:11
Оценка:  -3
bertal
в клизме)))))
ShakhterDonetsk    29.12.2018, 15:36
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Ни что так не укрепляет русский дух, как отсутствие средств гигиены.
Gagarinn    29.12.2018, 14:59
Оценка:  +1
Gagarinn
Подгузники?
Лапотники будут ходить в сцаных портках
Sinobi-life    29.12.2018, 15:21
Оценка:  0
Sinobi-life
Им не привыкать,это их скрепа!!!
bertal    29.12.2018, 15:38
Оценка:  -5
bertal
Дебил? чему радуешься, кому ты их продавать теперь будешь? американцам? или закроем производство, любой удар по производству и продажам, это удар по производству, как следствие удар по экономике, страна не производящая ничего, кроме конфет из чего? правильно из импорта дерьма обречена. Те кто поста
bertal    29.12.2018, 15:40
Оценка:  -5
bertal
постарше помнят, что мы поставляли сахар во все страны СССР, где теперь эти заводы, на металлолом сдали,
ShakhterDonetsk    29.12.2018, 15:41
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
Ваша россия - страна третьего мира - нищий сырьевой придаток цивилизованных стран, с долей в мировой экономике меньше 0,5 процента. Заменить это азиатское недоразумение будет не сложно.
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