Список РФ: Из Украины запретили ввозить подгузники, грелки, тракторы и обои

Кроме продуктов питания, в список вошли строительные материалы, моющие средства и даже средства гигиены.

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На сайте российского правительства появился текст постановления о запрете на ввоз украинских товаров или же товаров, которые перемещаются через территорию Украины.

В подписанном премьером Дмитрием Медведевым постановлении Кабмина РФ, приводится полный список товаров, которые теперь нельзя ввозить на территорию России. Сроки окончания действия эмбарго не указаны.

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Среди запрещенных товаров оказались пшеница, подсолнечное масло,мясные экстракты, рыба, икра, кондитерские изделия из сахара, шоколад и прочие сладости, содержащие какао, хлебы и различная выпечка, консервированные овощи, фрукты и орехи.

Кроме того, под эмбарго попали готовые или консервированные томаты и другие овощи, джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое и ореховое пюре. Не будут пропускать в РФ на продажу также фруктовые и овощные соки, пиво, спирт и спиртовые настойки, включая ликеры, вина и другие спиртные напитки.

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Запрещены ко ввозу и строительные материалы: галька, гравий, щебень, известняк, доломит, валуны, плитку. Нельзя будет торговать моющими средствами и грелками.

В списке также присутствуют бумага и картон, обои, паровые котлы, турбины. Под запретом оказалась и мебель для хранения - нельзя будет возить в РФ камеры, шкафы, витрины, прилавки со встроенным холодильным или морозильным оборудованием.

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Кроме того, эмбарго наложили на сеялки, сажалки, доильные аппараты, машины для приготовления кормов, машины для калибровки семян, оборудование для производства хлебобулочных изделий, оборудование для сахарной промышленности, машины для смешивания минеральных веществ и прочее с/х оборудование.

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Также Россия запретила ввозить двигатели и генераторы, трансформаторы, обмоточные медные провода и кабели. Под запрет попал и транспорт: тракторы, прицепы и полуприцепы. Нельзя будет везти в РФ также женские гигиенические прокладки и тампоны,детские пеленки и подгузники.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на ввоз украинских товаров в страну в ответ на аналогичное постановление Украины.