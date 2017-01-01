В Житомире воспитательница детсада крала у детей золотые украшения

23-летней женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Житомире воспитательницу одного из детсадов уличили в краже ювелирных изделий у детей группы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Подозрения среди родителей начали возникать после серии случаев, когда дети возвращались домой без подвесок и цепочек или только с одной сережкой. Правоохранители обнаружили в ломбарде одну из пропавших сережек. Оказалось, что ее сдала воспитательница детсада, в котором находился ребенок.

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“23-летняя женщина свою вину признала. По ее словам, на совершение преступлений его толкнули долговые обязательства. Украшения она снимала, пока дети спали, и в тот же день сдавала их в ломбарды, выручая 200-300 гривен“, - уточнили в полиции.

Правоохранители подозревают женщину в причастности к по меньшей мере пяти подобным случаям. Воспитательнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось 28 декабря, в детсаду Киева ребенок получил удар током. Во время занятий физкультурой он коснулся спиной открытой электрической розетки.