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В Украине объявили конкурс на должности руководителей Фонда энергоэффективности

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Конкурс планируют завершить в конце февраля - в начале марта 2019 года.
Конкурсный отбор на должности топ-менеджеров
Конкурсный отбор на должности топ-менеджеров
saee.gov.ua

Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности объявила конкурсный отбор на должности топ-менеджеров учреждения.

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Соответствующее решение Наблюдательный совет принято 28 декабря, передает Громадське.

Отмечается, что в ходе конкурса планируется обрати директора, финансового директора, технического директора и руководителя внутреннего аудита.

Конкурс планируют завершить в конце февраля - в начале марта 2019 года.

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“Уже в конце февраля - начале марта мы будем иметь победителей - профессиональных менеджеров, которые, используя лучший е

Ранее кабинет министров Украины на заседании утвердил ряд документов, которые позволят запустить работу Фонда энергоэффективности.

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Теги: Фонд энергоэффективности, энергоэффективность, Кабмин
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