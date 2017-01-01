В Украине объявили конкурс на должности руководителей Фонда энергоэффективности
Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности объявила конкурсный отбор на должности топ-менеджеров учреждения.
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Соответствующее решение Наблюдательный совет принято 28 декабря, передает Громадське.
Отмечается, что в ходе конкурса планируется обрати директора, финансового директора, технического директора и руководителя внутреннего аудита.
Конкурс планируют завершить в конце февраля - в начале марта 2019 года.
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“Уже в конце февраля - начале марта мы будем иметь победителей - профессиональных менеджеров, которые, используя лучший е
Ранее кабинет министров Украины на заседании утвердил ряд документов, которые позволят запустить работу Фонда энергоэффективности.