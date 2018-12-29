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РФ готовит на Донбассе химическую атаку, в которой обвинит Украину - разведка

Комментариев: 8
Российские спецслужбы рассчитывают на большое количество жертв среди мирного населения.
Россия проводит такую же информкампанию, как и перед имитацией химической атаки в Сирии
Россия проводит такую же информкампанию, как и перед имитацией химической атаки в Сирии
EPA/UPG

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Военная разведка Украины подозревает подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием ядовитых химически опасных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В дальнейшем информация об этой атаке будет подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками "химического оружия" против жителей оккупированного Донбасса, считают в ведомстве.

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"Российские спецслужбы рассчитывают на значительное количество жертв среди гражданского населения", - предупредили в разведке.

В частности, в средине декабря на оккупированные территории Донбасса прибыла группа российских специалистов по химическим боевым и ядовитым веществам.

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Кроме того, противник повысил готовность российских оккупационных войск на Донбассе к действиям в условиях химического загрязнения, добавили в разведке.

"С территории России завезены новейшие средства индивидуальной защиты личного состава подразделений 1 и 2 АК российских оккупационных войск, которые планируется испытать в боевых условиях", - предупреждает ведомство.

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"С целью создания выгодного ей общественного мнения, Москва более месяца проводит масштабную информационную кампанию по обвинению Украины в скрытой подготовке к таким действиям", - добавили разведчики. 

По аналогичной схеме Россия вела информационную операцию накануне имитации химической атаки в Сирии 24 ноября 2918 года в районе города Алеппо для оправдания дальнейшего нанесения авиационных ударов по сирийским силам.

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Ранее газета Washington Post в подробностях описала, как ГРУ ведет психологическую войну против Украины и дезинформирует американских политиков от лица фейковых "патриотов Украины".

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Комментариев (9)
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bertal    29.12.2018, 15:46
Оценка:  +1
bertal
Ого, теперь разведка отсчитывается перед народом? и что делают в СБУ чтоб этого не допустить? или они уже предотвратили?
Ruspidor    29.12.2018, 16:19
Оценка:  -1
Ruspidor
В Украине это так, вам, рабам русским, этого не понять...
Ruspidor    29.12.2018, 15:43
Оценка:  0
Ruspidor
Спаибо путину за то, что помогает переизбраться Порошенко!
Колишній-східняк    29.12.2018, 15:42
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Мутант, чтобы победить на выборах, несколько домов вместе с собственными согражданами подорвал. Что ему несколько тысяч каких-то украинцев?
w@rning!    29.12.2018, 15:52
Оценка:  -2
w@rning!
Тем более когда дело касается переизбрания его кореша Педи.
ShakhterDonetsk    29.12.2018, 15:39
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Химическое оружие в бывшем совке производилось и складировалось только на россии. В нынешних временах ничего не изменилось. Только на россии оно есть и только на россия его применяет, например недавно в сирии травила женщин и детей боевыми отравляющими веществами.
bertal    29.12.2018, 15:48
Оценка:  +1
bertal
Парубий, ты?
Ruspidor    29.12.2018, 16:20
Оценка:  0
Ruspidor
Паруболю, парублю и так еще 68 раз, и полусишь целый доллар!
Николай510    29.12.2018, 16:23
Оценка:  0
Николай510
Предупредить мировую общественность о бандитских планах кремля и быть готовым на случай провокации!
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