РФ готовит на Донбассе химическую атаку, в которой обвинит Украину - разведка
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Военная разведка Украины подозревает подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием ядовитых химически опасных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В дальнейшем информация об этой атаке будет подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками "химического оружия" против жителей оккупированного Донбасса, считают в ведомстве.
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"Российские спецслужбы рассчитывают на значительное количество жертв среди гражданского населения", - предупредили в разведке.
В частности, в средине декабря на оккупированные территории Донбасса прибыла группа российских специалистов по химическим боевым и ядовитым веществам.
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Кроме того, противник повысил готовность российских оккупационных войск на Донбассе к действиям в условиях химического загрязнения, добавили в разведке.
"С территории России завезены новейшие средства индивидуальной защиты личного состава подразделений 1 и 2 АК российских оккупационных войск, которые планируется испытать в боевых условиях", - предупреждает ведомство.
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"С целью создания выгодного ей общественного мнения, Москва более месяца проводит масштабную информационную кампанию по обвинению Украины в скрытой подготовке к таким действиям", - добавили разведчики.
По аналогичной схеме Россия вела информационную операцию накануне имитации химической атаки в Сирии 24 ноября 2918 года в районе города Алеппо для оправдания дальнейшего нанесения авиационных ударов по сирийским силам.
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Ранее газета Washington Post в подробностях описала, как ГРУ ведет психологическую войну против Украины и дезинформирует американских политиков от лица фейковых "патриотов Украины".