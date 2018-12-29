В ГСЧС рассказали, как правильно установить елку
При установке новогодней елки дома нужно придерживаться определенных правил безопасности.
Иначе последствия от пожара могут затмить сами празднования, сообщает ГСЧС в субботу, 29 декабря.
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В частности, елка должна размещаться минимум в одном метре от стен и потолка и подальше от обогревательных приборов.
В ГСЧС напомнили, что елки очень быстро загораются, а искусственные во время горения еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и "растекаются". Поэтому, выбирая искусственную елку, стоит отдать предпочтение тем, которые имеют противопожарное пропитки.
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Также на елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно в соединении с ватным "снегом" и бумажными игрушками. А чтобы новогоднее дерево не упало, оно должно быть правильно собрано и надежно установлено, а игрушки равномерно распределены.
"В комнате, где стоит елка, дети должны находиться только под присмотром взрослых. Для детской безопасности елку лучше украсить легкими небьющимися украшениями - бантами, шишками, шариками из стеклопластика", - отметили в ГСЧС.
Спасатели напомнили и о правилах электробезопасности. В частности, для украшения елки нельзя использовать неисправные и не сертифицированные электрические гирлянды. А при обнаружении неисправности в иллюминации - нагрев проводов, мигание лампочек, искрение - ее необходимо срочно отключить.
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Напомним, в Германии девятилетнем мальчику из города Цетель на северо-западе страны не понравились его подарки на Рождество, и он вызвал полицию.