В ГСЧС рассказали, как правильно установить елку

Выбирая искусственную елку, стоит предпочесть те, которые имеют специальную противопожарную пропитку.

При установке новогодней елки дома нужно придерживаться определенных правил безопасности.

Иначе последствия от пожара могут затмить сами празднования, сообщает ГСЧС в субботу, 29 декабря.

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В частности, елка должна размещаться минимум в одном метре от стен и потолка и подальше от обогревательных приборов.

"Поэтому покупайте елку оптимального размера для вашего дома. Обязательно поставьте дерево на устойчивую основу (специальную подставку, в ведро с песком) и с таким расчетом, чтобы не осложнялся выход из помещения", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что елки очень быстро загораются, а искусственные во время горения еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и "растекаются". Поэтому, выбирая искусственную елку, стоит отдать предпочтение тем, которые имеют противопожарное пропитки.

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Также на елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно в соединении с ватным "снегом" и бумажными игрушками. А чтобы новогоднее дерево не упало, оно должно быть правильно собрано и надежно установлено, а игрушки равномерно распределены.

"В комнате, где стоит елка, дети должны находиться только под присмотром взрослых. Для детской безопасности елку лучше украсить легкими небьющимися украшениями - бантами, шишками, шариками из стеклопластика", - отметили в ГСЧС.

Спасатели напомнили и о правилах электробезопасности. В частности, для украшения елки нельзя использовать неисправные и не сертифицированные электрические гирлянды. А при обнаружении неисправности в иллюминации - нагрев проводов, мигание лампочек, искрение - ее необходимо срочно отключить.

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Напомним, в Германии девятилетнем мальчику из города Цетель на северо-западе страны не понравились его подарки на Рождество, и он вызвал полицию.