Львовянен случайно узнал, что является двоеженцем

Двое незнакомых ранее львовян обнаружили в свидетельство своем о браке.

Мужчина и женщина никогда не были знакомы, но в ЗАГСе выявили свидетельство о их браке Petr Ovralov

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Во Львове 40-летний местный житель случайно обнаружил, что имеет две официально зарегистрированных жены - одну с 1999 года, а другую с 2004.

Об этом сообщает Zaxid.net.

О необычной ситуации в субботу, 29 декабря, сообщила львовская активистка Наталья Шелестак, лично знакомая с этим человеком. Руководитель управления юстиции Львовской области подтвердил изданию информацию о двух официально зарегистрированных браках, отметив, что в следующие несколько дней будут проводить расследование, чтобы выяснить как такое стало возможным.

Факт двоеженство был обнаружен, когда одна из этих женщин решила заключить брак со своим парнем из Испании.

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“Вчера другу позвонила какая-то Наталья и сообщила, что оказывается она является его женой !!!! Друг сообщил девушке, что много лет счастливо женат на любимой жене и эта Наталья ошиблась. Но девушка умоляла встретиться, потому что она планировала с будущим мужем, который прилетел из Испании заключить брак через сутки, а оказалось, что она замужем. Так вот, он встретился с этой Натальей и получил официальный ответ от регистратора брака, он двоеженец“- написала Наталья Шелестак.

В комментарии изданию она уточнила, что очень хорошо знает этого человека и он не мог жениться в 1999 году, поскольку был тогда в армии. По ее словам, когда этот мужчина женился в 2004 году, то не было никаких проблем при регистрации брака. Ни в его паспорте, ни в паспорте 38-летней Натальи, которая оказалась его первой женой, не было отметок об этом браке.

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“Эта женщина постоянно проживает в Испании и приехала во Львов регистрировать свой брак. Ей отказали и дали данные моего знакомого, с которым она якобы с 1999 года состоит в браке. Она его нашла в соцсетях и написала, что у них есть общая проблема. Они вместе пошли в тот ЗАГС и там им показали акт о том, что 19 лет назад они якобы поженились. Им посоветовали идти в суд и отменять этот документ. Сейчас вызвали полицию, чтобы разобраться с этим. Его жена пока даже не знает, что возникла такая ситуация“, - рассказала изданию Наталья Шелестак.

Руководитель львовского управления юстиции Тарас Грень подтвердил информацию об этом случае.

“Сейчас проводятся следственные действия - Наталья обратилась в полицию. Пока ничего официально по сути комментировать не могу, нужно сначала выяснить, что произошло. Могу только подтвердить, что есть эти два акта регистрации брака“, - заявил Тарас Грень.

По его словам, предварительные результаты расследований должны появиться до среды-четверга следующей недели.

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