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Назарбаев о захвате кораблей на Азове: "Мы что, эксперты? Нас там не было"

Комментариев: 4
Президент Казахстана призвал Владимира Путина и Петра Порошенко сесть за стол переговоров и разобраться.
Назарбаев считает, что Путина и Порошенко никто не помирит, кроме их самих
Назарбаев считает, что Путина и Порошенко никто не помирит, кроме их самих
EPA/UPG

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Президентам Украины и России необходимо сесть за стол переговоров, чтобы обсудить урегулирование инцидента в Керченском проливе. Об этом в интервью казахстанским СМИ заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Depo.ua.

“Я призываю и Украину, и Россию из межгосударственных отношений не надеяться, что кто-то придет помирить их. Самым надо выйти на прямые контакты и сесть за стол переговоров и решать эти вопросы“, - считает он.

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Назарбаев высказался за скорейшее урегулирование ситуации, сложившейся после инцидента в Керченском проливе. 

“Вот керченская проблема. Я разговаривал по телефону с Порошенко. Он трактует это так, что это просто проходили какие-то небольшие катера, на них напали“, - отметил президент Казахстана. 

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“Российская сторона считает, что это чистая провокация. Мы что, эксперты? Нас там не было , - говорит Назарбаев. - Я говорю, что только вы можете решать вместе, сесть и обсудить и снять эти вопросы“.

Надо отметить, что Казахстан голосовал против резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму в Генассамблее ООН.

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Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко обсудил с казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым торгово-экономические отношения между Украиной и Казахстаном.

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Теги: Назарбаев, Украина, РФ, Керченский пролив, Азов, переговоры
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Комментариев (4)
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Ruspidor    29.12.2018, 16:10
Оценка:  +1
Ruspidor
Нет, вы сцикливые xyecocы и получите по заслугам когда рассия будет аккупировать вашу cpaную недострану!
Rangol    29.12.2018, 15:59
Оценка:  -1
Rangol
Кто знает где будет Порошенко через три месяца, может он уже купил себе место рядом с Януковичем
bertal    29.12.2018, 16:08
Оценка:  -3
bertal
не сомневайся, скоро фотки будем смотреть как у кролика- "отдых на берегу океана"
Ruspidor    29.12.2018, 16:11
Оценка:  +2
Ruspidor
Где-где, там же где и сейчас - в президентском кресле, yeбище ты лишнехромосомное....
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