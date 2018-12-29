Назарбаев о захвате кораблей на Азове: "Мы что, эксперты? Нас там не было"

Президент Казахстана призвал Владимира Путина и Петра Порошенко сесть за стол переговоров и разобраться.

Назарбаев считает, что Путина и Порошенко никто не помирит, кроме их самих EPA/UPG

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Президентам Украины и России необходимо сесть за стол переговоров, чтобы обсудить урегулирование инцидента в Керченском проливе. Об этом в интервью казахстанским СМИ заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Depo.ua.

“Я призываю и Украину, и Россию из межгосударственных отношений не надеяться, что кто-то придет помирить их. Самым надо выйти на прямые контакты и сесть за стол переговоров и решать эти вопросы“, - считает он.

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Назарбаев высказался за скорейшее урегулирование ситуации, сложившейся после инцидента в Керченском проливе.

“Вот керченская проблема. Я разговаривал по телефону с Порошенко. Он трактует это так, что это просто проходили какие-то небольшие катера, на них напали“, - отметил президент Казахстана.

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“Российская сторона считает, что это чистая провокация. Мы что, эксперты? Нас там не было , - говорит Назарбаев. - Я говорю, что только вы можете решать вместе, сесть и обсудить и снять эти вопросы“.

Надо отметить, что Казахстан голосовал против резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму в Генассамблее ООН.

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Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко обсудил с казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым торгово-экономические отношения между Украиной и Казахстаном.