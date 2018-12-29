В сети опубликовали свежие фото руин Донецкого аэропорта

На одном из фото можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта. На другом - разрушенный новый терминал.

В сети показали свежие фото Донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои.

Читай также: В Сети появились ранее не опубликованные фото из Донецкого аэропорта

Фото опубликовал на Facebook журналист и фотограф Сергей Лойко.

На одном из фото можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта. На другом - разрушенный новый терминал.

Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта. Некоторые назвали его “братской могилой“ украинских защитников.

Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта facebook.com/sergei.loiko

Читай также: В Сети показали, как “вымирают“ супермаркеты в оккупированном Донецке

Напомним, в Сети появилось видео, на котором показали, как сейчас выглядит дорога от Путиловского моста до Свято-Игнатьевского храма в поселке Октябрьский в Донецке.