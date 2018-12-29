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В сети опубликовали свежие фото руин Донецкого аэропорта

Комментариев: 1
На одном из фото можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта. На другом - разрушенный новый терминал.
Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта
Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта
facebook.com/sergei.loiko

В сети показали свежие фото Донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои.

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Фото опубликовал на Facebook журналист и фотограф Сергей Лойко.

На одном из фото можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта. На другом - разрушенный новый терминал. 

Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта. Некоторые назвали его “братской могилой“ украинских защитников.

Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта
Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта
facebook.com/sergei.loiko

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Напомним, в Сети появилось видео, на котором показали, как сейчас выглядит дорога от Путиловского моста до Свято-Игнатьевского храма в поселке Октябрьский в Донецке. 

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Теги: Донецк, аэропорт, руины, фото
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Комментариев (1)
Ruspidor    29.12.2018, 16:25
Оценка:  0
Ruspidor
Только не пойму, почему братской могилой украинских защитников. Русского дерьма там утилизировали 20ти кратно больше. Или нам потом путен скажет, что на самом деле он посылал из сражаться за Украину?
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