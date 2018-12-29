В сети опубликовали свежие фото руин Донецкого аэропорта
На одном из фото можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта. На другом - разрушенный новый терминал.
В сети показали свежие фото Донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои.
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Фото опубликовал на Facebook журналист и фотограф Сергей Лойко.
На одном из фото можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта. На другом - разрушенный новый терминал.
Пользователей поразили фотографии руин, оставшихся от аэропорта. Некоторые назвали его “братской могилой“ украинских защитников.
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Напомним, в Сети появилось видео, на котором показали, как сейчас выглядит дорога от Путиловского моста до Свято-Игнатьевского храма в поселке Октябрьский в Донецке.