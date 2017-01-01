В Украине с начала года усыновили более 1500 сирот

В стране по состоянию на 30 ноября усыновлено 1547 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В Минсоцполитики сообщили, сколько детей усыновили в этом году Портал.NET

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В Украине в течение 11 месяцев 2018 года 1547 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, были усыновлены, еще 4904 получили опеку в семьях.

Об этом в субботу, 29 декабря, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в ответ на информационный запрос УНН.

Так, по оперативным данным служб по делам детей, по состоянию на 30 ноября в Украине было усыновлено 1547 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них: гражданами Украины - 1221, иностранцами - 326.



Как добавили в ведомстве, в течение 9 месяцев уходящего года еще 4904 ребенка были устроены в семьи граждан Украины под опеку или попечительство.



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Сегодня, по данным Минсоцполитики, в Украине на учете находится более 17 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые могут быть усыновлены. Из них более 12 тысяч находятся в семейных формах воспитания и более 4,5 тысячи воспитываются в государственных учреждениях различного типа.

Как сообщалось в августе, в городе Рожище Волынской области в приюте для детей у 10 воспитанников во время мониторингового визита обнаружили следы побоев и крови на одежде. Трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения, написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.