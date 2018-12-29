Пропавшую в Киеве девушку и ее парня нашли мертвыми - СМИ

Обстоятельства трагедии выясняет полиция.

Полиция столицы пока не комментирует трагедию facebook.com/vlad.life

В Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также тело ее парня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер Влад Антонов.

Татьяна Романенко, 1987 года рождения, пропала 22 декабря. Она работала менеджером в частной строительной компании в Соломенском районе, девушка вышла из помещения Офисбуда около 16:30.

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"Пропавшая ранее девушка Татьяна 1987 г. р. найдена убитой, на квартире, также рядом обнаружен труп ее парня. На месте работают СОГ и эксперты. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей. Не будем комментировать произошедшее СМИ, тайна следствия", – пишет Антонов.

На месте убийства работают следователи и эксперты facebook.com/vlad.life

Как сообщалось 9 августа, в Житомирской области нашли мертвой пропавшую девушку.