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Пропавшую в Киеве девушку и ее парня нашли мертвыми - СМИ

Комментариев: 3
Обстоятельства трагедии выясняет полиция.
Полиция столицы пока не комментирует трагедию
Полиция столицы пока не комментирует трагедию
facebook.com/vlad.life

В Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также тело ее парня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер Влад Антонов.

Татьяна Романенко, 1987 года рождения, пропала 22 декабря. Она работала менеджером в частной строительной компании в Соломенском районе, девушка вышла из помещения Офисбуда около 16:30.

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"Пропавшая ранее девушка Татьяна 1987 г. р. найдена убитой, на квартире, также рядом обнаружен труп ее парня. На месте работают СОГ и эксперты. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей. Не будем комментировать произошедшее СМИ, тайна следствия", – пишет Антонов.

На месте убийства работают следователи и эксперты
На месте убийства работают следователи и эксперты
facebook.com/vlad.life

Как сообщалось 9 августа, в Житомирской области нашли мертвой пропавшую девушку.

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Теги: убийство, труп. Киев, пропала без вести
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Комментариев (3)
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vicinq    29.12.2018, 17:06
Оценка:  -2
vicinq
Ищите женьщину ! Похоже на месть босс-жена и боссовый менеджер
Антибес    29.12.2018, 16:49
Оценка:  -3
Антибес
Так обычно"зачищают концы"...
ShakhterDonetsk    29.12.2018, 17:04
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Вам виднее. У вас на россии такое часто бывает .
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