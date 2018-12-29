Под Киевом авто столкнулось с грузовиком: трое погибших

На скользкой дороге легкового авто, в котором находились пятеро людей, на скорости въехало в грузовик.

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На трассе Киев-Чернигов возле поселка Залесье легковое авто Opel, водитель которого не справился с управлением, влетел в припаркованный на обочине грузовик.

Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает пресс-служба полиции области.

В легковом авто на момент столкновения находилось пятеро людей. Трое из них погибло, двое в тяжелом состоянии госпитализированы.

“В результате столкновения в автомобиле Opel погибли две женщины и один мужчина, два других пассажира доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии“, - говорится в сообщении.

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В свою очередь Департамент здравоохранения Киевской ОГА на странице в Facebook сообщает, что пассажиры легковушки получили тяжелые травмы, но угрозы их жизни нет:

“Оба пострадавших имеют тяжелейшие травмы и находятся в реанимации. У одного из мужчин разрыв селезенки и ушиб головного мозга. Сейчас его прооперировали, состояние стабильно тяжелое. У другого пострадавшего линейный перелом черепа и перелом бедра. Его дообследуют и также готовят к оперативному вмешательству. Угрозы для жизни обоих пациентов нет“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого в 4:35 в субботу, 29 декабря, автомобиль Daewoo Nexia влетел в столб.