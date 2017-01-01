Права в Крыму: Призвали почти 6000 человек в армию РФ, 34 - осудили

По итогам мониторинга прав человека на полуострове, продолжалась милитаризация общественной жизни, а по мирным собраниям ввели новые ограничения.

Крымские правозащитники рассказали о нарушениях прав человека в Крыму в 2018 году .facebook.com/crimeahrg

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Минимум 5800 человек в Крыму были призваны в армию РФ за весеннюю и осеннюю кампании, при этом за год на полуострове вынесли 34 приговора за уклонение от службы. Об этом говорится в итогах года по ситуации с правами человека Крымской правозащитной группы.

Кроме военных преступлений, организация зафиксировала смерть 21 человека в результате Керченской трагедии в колледже.

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Было зафиксировано лишение 37 человек свободы по политически мотивированным уголовным делам. “Из них 13 лиц - гражданские и 24 - военнопленные“, - уточнила организация, подразумевая захват в плен и незаконный арест украинских моряков после захвата кораблей в Керченском проливе.

В Крыму продолжали нарушать право на свободу собраний и религии https://crimeahrg.org

Новые политически мотивированные дела были открыты против 44 человек на полуострове, девять человек были лишены свободы в рамках административных дел.

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Продолжалась милитаризация общественной жизни и системы образования, отмечают правозащитники, а также преследование за участие в мирных собраниях.

“Произошел минимум один админарест на пять суток за участие в мирном собрании. Штрафы за участие в мирных собраниях составили не менее 25000 рублей (9852 грн - прим. ред.)“, - говорится в отчете.

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Также появилось новое законодательное ограничение: админответственность за несвоевременную подачу уведомления о проведении акции, неуказания цели или несообщение об отказе от нее.

Помимо прочего, в Крыму суды объявили минимум 17 штрафов за “незаконную миссионерскую деятельность“ на общую сумму 285 тысяч рублей (112,3 тысячи грн - прим. ред.).

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“Были открыты первые уголовные дела против “Свидетелей Иеговы“, - отметила КПГ.

Ранее Amnesty International опубликовала отчет за 2018 год, в котором описала все виды нарушения прав человека в Украине.