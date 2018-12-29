В Ивано-Франковске узбек избил главу братства ОУН-УПА

Нападавший оказался 21-летним уроженцем Узбекистана.

В городе Ивано-Франковск председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА Богдана Боровича избил 21-летний уроженец Узбекистана.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел 27 декабря на улице Богдана Лепкого около 19:30.

Читай также: В Киеве избили певца Дзидзьо

“21-летний парень спровоцировал конфликт с двумя пешеходами, среди которых был председатель Всеукраинского братства ОУН-УПА Богдан Борович. Сначала подбежал и начал оскорблять. Затем женщину толкнул в сторону, а мужчину умышленно ударил кулаком в лицо. Пострадавший упал на землю, а злоумышленник продолжил наносить удары кулаком в голову“, - говорится в сообщении.

Когда нападавший пытался бежать, его задержали очевидцы. Задержанным оказался 21-летний прикарпатец, который является уроженцем Узбекистана. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший 71-летний председатель братства ОУН-УПА Богдан Борович доставлен в больницу с диагнозом: ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

Читай также: Под Одессой мэр города ногами избил предпринимателя

Полицейские объявили подозрение злоумышленнику по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса (“умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую потерю трудоспособности менее чем на одну треть“).

Санкция статьи предусматривает наказание исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Стоит отметить, что Богдан Борович в 1994-1998 годах был мэром Ивано-Франковска.

Как сообщалось 18 декабря, во Львове перерезали горло экс-главе Правого сектора - полиция проверяет версию самоубийства.