В Беларусь могут не пустить из-за "черного списка" РФ - посол

Украинцам советуют уточнить в миграционных органов Беларуси, не находятся ли они в списке нежелательных для въезда в Россию лиц.

Кизим считает, что белорусы должны ввести паритетные правила на въезд для украинцев facebook.com/dmytro.vaha

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Украинцев могут не пустить в Беларусь, если они присутствуют в списках нежелательных для въезда в Россию лиц. Об этом рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передают “Свободные Новости Плюс“.

По его словам, Украина уже два года пытается добиться паритета в правидах пребывания украинцев в Беларуси - нам разрешено находиться там только 30 дней без регистрации, в то время как белорусы могут жить в Украине 90 дней.

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Он заверил, что военное положение также не влияло на возможность въезда белорусов в Украину.

“Очень хотелось бы такого отношения и со стороны белорусов. Но в памяти всплывает случай с нашим гражданином Павлом Грибом, который в Беларуси был арестован российскими спецслужбами и оказался в краснодарском СИЗО“, - сетует Кизим.

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Посол добавил, что для некоторых украинских граждан возникали проблемы с въездом в Беларусь или пребыванием там.

“Связано это с тем, что в России существуют списки нежелательных для въезда лиц, эти списки могут действовать и на территории Беларуси как члена Союзного государства“, - пояснил он.

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Тем не менее, посольством этот вопрос отработан, добавил Кизим. “Благо, сейчас у нас хорошие контакты с белорусскими миграционными и консульскими структурами“, - говорит дипломат. Даже если человек находится в таких списках, дипломатические ведомства находят решение, исходя из обоюдных интересов, заверил Кизим.

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“Но я все же рекомендую гражданам Украины, у которых возникают сомнения относительно их нахождения в таких списках, обращаться по этому вопросу в белорусские миграционные органы перед поездкой в Беларусь“, - посоветовал посол.

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