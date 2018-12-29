"Евробляхеры" стали жертвами мошенников на таможне

Дельцы под видом брокеров за деньги оформляют автомобили на еврономерах, выдавая фиктивные документы.

Фискальная служба предупредила владельцев автомобилей на еврономерах о мошенниках, которые под видом брокеров незаконно оформляют транспортные средства на таможне. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в субботу, 29 декабря.

"Стали известны случаи мошенничества при таможенном оформлении авто личного пользования. Мошенники, представляясь представителями таможен и таможенными брокерами, подъезжают микроавтобусом к месту таможенного оформления. За оформление транспортного средства они требуют с владельцев машин деньги, а после их получения выдают фиктивные документы - таможенную декларацию в бумажном экземпляре и свидетельство о регистрации транспортного средства", - говорится в сообщении.

"Такая таможенная декларация содержит существенные ошибки. Признаками подделки таможенной декларации является декларация, заполненная в бумажном виде, при этом используются личные номерные обеспечения таможен, которые уже не существуют (например, Киевская региональная таможня)", - заявили в ГФС.

Граждан призвали быть внимательными при осуществлении таможенного оформления транспортных средств и не обращаться к таможенным посредникам, которые расположены не на территории мест, где осуществляется таможенное оформление.

Также автовладельцев призывают не пользоваться услугами "брокеров", которые осуществляют свою деятельность с транспортных средств.

Отметим, за месяц в Украине растаможили 11 тысяч "евроблях".

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