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"Евробляхеры" стали жертвами мошенников на таможне

Комментариев: 2
Дельцы под видом брокеров за деньги оформляют автомобили на еврономерах, выдавая фиктивные документы.
Мошенники придумали способ зарабатывать на растаможке "евроблях"
Мошенники придумали способ зарабатывать на растаможке "евроблях"
kapital.kz

Фискальная служба предупредила владельцев автомобилей на еврономерах о мошенниках, которые под видом брокеров незаконно оформляют транспортные средства на таможне. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в субботу, 29 декабря.

"Стали известны случаи мошенничества при таможенном оформлении авто личного пользования. Мошенники, представляясь представителями таможен и таможенными брокерами, подъезжают микроавтобусом  к месту таможенного оформления. За оформление транспортного средства они требуют с владельцев машин деньги, а после их получения выдают фиктивные документы - таможенную декларацию в бумажном экземпляре и свидетельство о регистрации транспортного средства", - говорится в сообщении.

"Такая таможенная декларация содержит существенные ошибки. Признаками подделки таможенной декларации является декларация, заполненная в бумажном виде, при этом используются личные номерные обеспечения таможен, которые уже не существуют (например, Киевская региональная таможня)", - заявили в ГФС. 

Граждан призвали быть внимательными при осуществлении таможенного оформления транспортных средств и не обращаться к таможенным посредникам, которые расположены не на территории мест, где осуществляется таможенное оформление.

Также автовладельцев призывают не пользоваться услугами "брокеров", которые осуществляют свою деятельность с транспортных средств.

Отметим, за месяц в Украине растаможили 11 тысяч "евроблях".

 

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Теги: автомобили, Таможня, мошенничество, мошенники, ГФС, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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atos    29.12.2018, 19:32
Оценка:  0
atos
Они жервты с рождения, им не привыкать)))))
navigator2    29.12.2018, 18:40
Оценка:  +1
navigator2
double loxi
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