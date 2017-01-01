Глава МИД Польши рассказал, какие проблемы едет решать в Киев новый посол

Цихоцкий известен жесткими высказываниями об украинско-польских отношениях.

Чапутович считает, что Цихоцкий поможет решить исторические вопросы между Польшей и Украиной eastnews.pl

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Кандидатура замглавы МИД Польши Бартоша Цихоцкого на должность посла в Киеве подчеркивает важность отношений Польши с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Interia Fakty.

“Посла меняют для того, чтобы улучшить отношения“, - заверил Чапутович, положительно при этом оценив работу предыдущего посла Яна Пекла. “С другой стороны, мне нужно по-новому взглянуть на польско-украинские отношения и усилить наше представительство в Киеве“, - отметил он.

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“Я думаю, что политические перемены - в Украине пройдут президентские выборы, парламентские выборы - это хороший момент“, - считает Чапутович. Глава МИД подчеркнул, что Цихоцкий - профессионал, который курирует департамент восточного министерства МИД и хорошо знает украинские вопросы.

“Так считают и украинцы, которые, конечно, знали об этом изменении в течение некоторого времени“, - заверил Чапутович. Министр подчеркнул, что замена посла в Украине не должна восприниматься как недружелюбный жест в адрес Украины.

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Цель Польши заключается в улучшении взаимоотношений с Украиной и поиске дипломатических решений таких проблем, как эксгумация или “определенные исторические проблемы“, подчеркнул он.

Польское издание отмечает, что Цихоцкий известен своими жесткими комментариями по вопросам, связанным с польско-украинскими отношениями. Чапутович подчеркивает, в свою очередь, что Чичоцкий является соавтором политики поддержки Украины в МИД Польши.

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“У замминистра Цихоцкого есть свой решительный стиль действий, он открыто говорит о некоторых проблемах, - отметил глава МИД. - И все же речь не идет о том, чтобы притворяться, что их нет, потому что эти проблемы есть“.

“Они должны быть четко сформулированы и решены дипломатическим путем“, - подчеркнул Чапутович.

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Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, что решение заменить посла Польши в Украине Яна Пекла на Бартоша Цихоцкого ему предложил глава МИД Польши Яцек Чапутович.