Найти и заблокировать деятельность мошенников удалось после отравления местного жителя.

В Черновцах правоохранители разоблачили подпольный цех по производству поддельной черной и красной икры. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

Расследование полицейские начали после обращения местного жителя, который пожаловался, что неизвестные на одном из рынков Черновцов продали некачественную икру под брендом известной марки. Из-за употребления этого продукта он отравился.

"Правоохранители выяснили, что черновчанин развернул на территории Черновцов производство контрафактной икры... Смесь дешевого сырья и некачественной икры мужчина расфасовывал в упаковки с логотипами известных марок. Фальсифицированную продукцию оптом и в розницу распространял на территории одного из торговых рынков Черновцов", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в арендованных помещениях полицейские обнаружили и изъяли красную и черную икру в пластиковых пакетах, а также готовую продукцию для продажи законсервированную в жестяных банках, с незаконно использованными чужими брендами, оборудование и материалы для фасовки икры.

"Общее количество изъятого контрафактного товара составляет более 3500 упаковок разного объема. Сейчас продолжается досудебное расследование. Работники полиции выясняют происхождение сырья и устанавливают всех лиц, причастных к указанному преступлению", – отметили в полиции.

Cмотрите фотогалерею: В Черновцах в промышленных объемах изготавливали поддельную икру

Ранее в Черновцах выявили цех по производству поддельного кофе известных марок. Во время обыска полицейские изъяли 30 тонн сырья и 15 тонн готовой продукции.

Напомним, во Львовской области выявили подпольную пивоварню, а также подпольный цех, на котором в промышленных масштабах выпускали поддельную бумагу известного бренда.

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