Автомобили с номерами ОРДЛО спокойно ездят по Минску - посол Украины

Российская пропаганда тем временем пугает белорусов пропагандой о проблемах на украинской границе.

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Российская пропаганда пугает Беларусь фейками об Украине, и в то же время по улицам Минска свободно ездят автомобили с номерами из ОРДЛО. Об этом в интервью “Свободные Новости Плюс“ рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

“Когда я вижу на улицах Минска машины с номерами так называемых Донецкой и Луганской народных республик, у меня возникает очень простой вопрос: вы контролируете, кто к вам въезжает или нет?“, - посетовал он, обращаясь к белорусам.

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“Эти номера запрещены, такой регистрации официально нет. Российские, польские, украинские номера, как и белорусские, признаны в мире. Номера квазиреспублик не признаны никем, но машины с такими номерами ездят по Минску“, - добавил Кизим.

Посол не понимает, как эти авто могли пропустить в Беларусь пограничники. “Может, некоторым руководителям некоторых ведомств лучше заняться контролем в этом плане, чем говорить, что у нас граница с Украиной ненадежна?“ - отметил он.

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Кизим подчеркивает, что информация о проблемах с границей в Украины от росСМИ все время опровергается.

“Чего бы я не хотел точно, так это чтобы белорусов пугали Украиной. Вспомним инцидент с оружием. Было сказано, что его через нашу границу возят туда-сюда чуть ли не беспрепятственно“, - напомнил Кизим.

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“Отрадно, что ваш министр внутренних дел Игорь Шуневич доложил президенту Александру Лукашенко, что с белорусскими арсеналами все нормально“, - рассказал дипломат.

“Хотя бы одна подобная информация подтвердилась? Что насчет джипов, которые якобы прорвались в Беларусь с нашей территории?“, - привел он другой пример.

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“А сообщение о том, что украинский пограничный легкомоторный самолет на триста метров залетел в белорусское воздушное пространство?“ - спрашивает Кизим.

“Надо бояться не нас, а тех, кто спровоцировал войну в Украине и чья пропаганда, к сожалению, негативно влияет на восприятие белорусами того, что происходит в Украине“, - резюмировал он.

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Напомним, ранее Кизим рассказал, что у украинцев возникали проблемы при пересечении границы с Беларусью из-за нахождения в списках неделательных лиц для въезда в РФ.