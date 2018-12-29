Гройсман обманул депутатов с бюджетом-2019 - СМИ

Депутаты мажоритарщики согласились проголосовать за бюджет на следующий год при определенных условиях, которые, по данным СМИ, премьер выполнил лишь на 20%.

Премьер-министр Владимир Гройсман не выполнил в полной мере договоренности с нардепами-мажоритарщиками, которые согласились проголосовать за бюджет на 2019 год в обмен на субвенции на их округа. Об этом в субботу, 29 декабря. пишет Экономическая правда, ссылаясь на источники.

"Во время голосования за бюджет на 2019 год в ночь на 23 ноября мажоритарщики договаривались с Гройсманом и другими членами правительства, что поддержат этот законопроект только при условии выделения на их округа необходимых субвенций. Понятийно договорились, что размер этих субвенций колеблется в районе 10 миллионов гривен. Но, как оказалось впоследствии, правительство выделило мажоритарщикам лишь 20% из того, что они просили", - пишет издание.

Также отмечается, что обманутые депутаты намеревались жаловаться президенту Петру Порошенко и разбираться с Гройсманом. Других подробностей не сообщается.

Напомним, Верховная Рада приняла госбюджет-2019 утром 23 ноября 240 голосами.

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