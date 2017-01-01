Украинцев уведомили о магнитных бурях в январе

В течение 4 и 6 января 2019 года прогнозируются магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1.

Магнитные возбуждения ожидаются 4 и 6 января 2019 года УНН

Украинцев предупредили, что 4 и 6 января 2019 года, прогнозируются магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури первого класса способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на Земле ожидаются несколько десятков магнитных бурь. В частности, в конце мая нашу планету накрыла пятидневная магнитная буря.

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