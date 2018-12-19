Возле границы с РФ обнаружили два трупа

Правоохранители расследуют дело об умышленном убийстве двоих мужчин - 50 и 35 лет-него возраста.

В поселке Меловое Луганской области, который находится вплотную к границе с РФ, правоохранители обнаружили тела двоих мужчин, ведется следствие. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Открыто дело по факту умышленного убийства двух человек

"Установлено, что 19.12.2018 на территории частного домовладения в пгт Меловое найдены трупы двух мужчин 50-летнего и 35-летнего возраста. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Как известно, районный центр Меловое расположен вплотную к государственной границе Украины. От российского поселка Чертково его отделяет улица Дружбы народов.

Сегодня также сообщалось, что пропавшую в Киеве девушку нашли мертвой.

Ранее в Харькове нашли труп возле школы. Умершему на вид 30-35 лет. Возле тела был ноутбук.

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