Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС
В течение текущих суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 субботы два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Указано, что позиции украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе поселка Железное на Горловском направлении, а также в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.
Ранее командующий ООС обратился к жителям Донбасса.
Напомним, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие. Однако вскоре сепаратисты нарушили режим тишины, открыв огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное на горловском направлении.
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