В Николаеве отпустили подозреваемых в убийстве экс-главы таможни

Суд отпустил на свободу двух подозреваемых в убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова.

В Николаеве двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова, были отпущены на свободу в субботу, 29 декабря. Об этом ссылаясь на источник в прокуратуре сообщает местное издание Новости-N.

Указано, что прокуратурой было подано ходатайство в Заводский районный суд Николаева о продлении содержания в Днепропетровской психиатрической больнице Александра Фильцева и продлении содержания под стражей в Николаевском СИЗО Александра Чайки. Однако сторона обвинения подала ходатайство, когда было завершено досудебное расследование.

Судья Вячеслав Кузьменко принял решение об освобождении двух подозреваемых: из-под стражи и из психиатрической больницы, так как сроки подачи ходатайства были просрочены.

Ранее правоохранители задержали двух жителей Николаева, обоснованно подозреваемых в убийстве экс-главы Николаевской таможни Артура Полякова, которые признались в совершении преступления.

Выяснилось, что один из подозреваемых, который одолжил у Полякова деньги, пообещал вернуть часть долга - 51 тыс. евро. Во время встречи преступники ударили "кредитора" по голове, а потом задушили удавкой. Тело вывезли и закопали в лесополосе под Николаевом.

Как известно, Артур Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни в 2010-2014 гг. До этого работал заместителем начальника Ягодинской таможни (на границе с Польшей) и начальником Запорожской таможни.

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