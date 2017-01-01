На Донбассе готовят провокацию с химоружием - СЦКК

Зафиксированные наблюдателями ОБСЕ факты указывают на возможность провокации с использованием химического оружия на Донбассе.

На Донбассе возможна провокация со стороны сепаратистов с применением химического оружия. Об этом со ссылкой на данные в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщает в субботу, 29 декабря, пресс-центр ООС в Facebook.

"На железнодорожной станции Красная Могила в Вознесеновке наблюдатели видели шесть вагонов-цистерн (на пяти из них с обеих сторон были надписи Осторожно! Серная кислота кириллицей). Примерно через пять минут член вооруженных формирований сказал патрулю СММ покинуть этот район", - говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 28 декабря.

В связи с этим украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия сепаратистов по распространению слухов и обвинений Вооруженных Сил Украины в якобы подготовке химической атаки на Донбассе.

"Наоборот, факты, зафиксированные наблюдателями Миссии, указывают на возможность провокации с химическим оружием со стороны (сепаратистов - ред.). Такие действия свидетельствуют о том, что руководство (сепаратистов - ред.) готовит общественное мнение к какому-то событию, например, резкому ухудшению экологической ситуации, сознательно провоцируют обострение вооруженного конфликта на Донбассе", - подчеркнули в СЦКК.

Ранее стало известно, что недалеко от Луганска представитель вооруженных формирований угрожал наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также сообщалось, что ОБСЕ ожидает обостроние конфликта Украины и России.

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