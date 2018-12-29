Епифаний сказал, когда Украина начнет праздновать Рождество 25 декабря

В Православной церкви Украины рассказали, когда смогут перейти к празднованию Рождества Христова 25 декабря.

Глава Поместной церкви Епифаний считает, что украинцы пока не готовы к календарной реформе

Православная церковь Украины может перейти к празднованию Рождества Христова 25 декабря (вместо 7 января), когда украинское общество будет к этому готово. Об этом заявил в субботу, 29 декабря, предстоятель независимой поместной ПЦУ Епифаний, сообщает Интерфакс-Украина.

По мнению митрополита, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса.

"Сейчас, начиная строительство единой поместной Православной церкви, мы должны избегать тех вопросов, которые разделяют. Календарный вопрос сейчас тоже в определенной степени может разделить украинскую церковь", - сказал он в интервью телеканалу Прямий, отвечая на вопрос о переходе к празднованию Рождества по новому стилю, 25 декабря.

По словам Епифания, данный вопрос является болезненным, потому что не все украинцы до конца понимают календарную реформу.

"Мы верим в то, что в будущем, - но это вопрос времени - когда украинцы в большинстве будут желать праздновать Рождество Христово по новому стилю, церковь откликнется на этот запрос украинского общества", - заявил глава ПЦУ.

Ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний исключил принятие важных церковных решений до получения томоса об автокефалии.

Также стало известно, что официальное подписание томоса Вселенским патриархом Варфоломеем состоится 5 января 2019 года.

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