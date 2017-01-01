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У Министерства по делам ветеранов появился сайт

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На данный момент портал работает в режиме тестирования и наполнения. На нем будет представлена информация, полезная для ветеранов и членов их семей.
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз
facebook.com/Iryna.Friz
 
Министерство по делам ветеранов запустило официальный сайт. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщила глава ведомства Ирина Фриз в Facebook.

"Начал работу официальный сайт Министерства по делам ветеранов Украины! https://mva.gov.ua", - написала министр.

На странице ведомства в Facebook говорится, что на сайте будет представлена вся информация о деятельности Министерства по делам ветеранов, Общественного совета и Совета ветеранов.

С помощью ресурса можно будет узнать информацию о льготах, услугах, государственных программах, направленных на социальную защиту ветеранов и членов их семей.

Напомним, в конце ноября Кабмин принял решение о создании Министерства по делам ветеранов. Его возглавила Ирина Фриз. 

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Теги: сайт, ветераны, министерство по делам ветеранов
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Источник: korrespondent.net

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