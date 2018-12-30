Луценко заявил, что знает фамилию убийцы Гандзюк

Заказчик убийства активистки будет назван тогда, когда следствие соберет достаточно доказательств, подчеркнул генпрокурор.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что знает фамилию заказчика убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он заявил в субботу, 29 декабря, в эфире 5 канала

По словам генпрокурора, фамилию заказчика назовут тогда, когда в наличии будет достаточно доказательств.

"Фамилия будет названа тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - подчеркнул Луценко.

Ранее в СБУ сообщили, что следствие по делу нападения на Гандзюк отрабатывает версию причастности к убийству чиновников, занимающихся незаконной вырубкой леса в Херсонской области.

Напомним, 31 июля неизвестный в Херсоне облил Гандзюк концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила обширные ожоги.

После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

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